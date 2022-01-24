Gazeteci Kabaş ile CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Ankara Adliyesi önünde toplanan partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne devam ettiğini, bu başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Özcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerleri karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir." dedi.

Söyleyecek sözü olmayanların ya küfürler savuracağını ya tehdit ve hakarette bulunacağını dile getiren Özcan, "Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi, tasası olmayan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği makama hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi hakareti 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." Basın açıklamasının ardından Özcan ve beraberindekiler, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama", "tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini savcılığa iletti. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız