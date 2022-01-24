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Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'u DEK'ler vuracak

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hem de küresel hava tahmini sistemine göre; karlı ve soğuk hava kuvvetini artırarak 3. dalgaya neden olacak.

Eklenme : 24 Ocak 2022 12:47
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Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'u DEK'ler vuracak


Bugün öğle saatlerinde Karadeniz'de başlayan siklon en büyük etkisini İstanbul'da gösterecek. Soğuk hava kütlelerinin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 cm'nin üzerine çıktı. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'lerin İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

İstanbul'u DEK'ler vuracak

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

Denizler için fırtına uyarısı

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.

Siklon nedir? Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtınadır. Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede aksi istikamette dönerler.

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