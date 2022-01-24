Bursa'da 'tam zamanlı özel yetenekliler okulu' kurulması planlanıyor
Avrupa Yüksek Yetenek Konseyi (ECHA) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Christa Bauer, Bursa'da kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden tam zamanlı özel yetenekliler okulunun iyi bir örnek olacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 13:06
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yüksek Yetenek Konseyi (ECHA) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Christa Bauer, Bursa Kent Konseyi Özel Yetenekliler Çalışma Grubu'nun konuğu oldu.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ın Bursa'da kurulması planlanan tam zamanlı özel yetenekliler okulu hakkında bilgi verdiği toplantıda, Prof. Dr. Christa Bauer deneyimlerini paylaştı.
Bauer'e katımlarından dolayı teşekkür eden Orhan, bir ülkenin kalkınmasında özel yetenekli çocukların büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bir ekonomiyi dev haline getirmek için gerekli temel kaynaklardan birinin özel yetenekli çocuklara verilen önem olduğunu ifade eden Orhan, şunları kaydetti: