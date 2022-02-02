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Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Şubat 2022 00:03
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Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesi şu şekildedir.

"Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 23 - (1) Aynı norma tabi olan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer personelin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

(5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir.

(6) Bu madde gereğince atanan personel, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler dışında atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

(7) İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır."

Danıştay 2. Dairesince, yukarıda yer verilen 6. Fıkranın yürütülmesi durdurulmuştu.

2. Daire kararında;

İptali istenilen Yönetmelik hükmündeki süre kaydının, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler yönünden dikkate alınmayacağı yönünde getirilen istisnanın, eş durumu mazereti yönünden tanınmadığından, eş durumu mazereti ile yapılacak tayin başvurularının yerine getirilmesini engellediği, bunun Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğine aykırı olduğu vurgulanmıştır.

T.C.

KAPAT [X]

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO : 2021/916

KARAR NO : 2021/1470

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :. Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

KARŞI TARAF (DAVACI) : . Adına. Sendikası

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763, K:2020/3406 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, eş durumu nedeniyle Bursa iline naklen tayin talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesinin altıncı fıkrasının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763, K:2020/3406 sayılı kararıyla;

Dava konusu Yönetmelik hükmü yönünden;

Dava konusu işlemin dayanağı Yönetmelik hükmünde yer verilen düzenleme ile karşılıklı olarak yer değiştiren personelin tekrar tayin talebinde bulunabilmesi için, karşılıklı yer değiştirme suretiyle atandıkları yerde belli bir süre çalışma kaydı getirilmesi, bu şekilde atanan personelin, kısa sürede tekrar yer değişikliğine giderek personel ihtiyacına sebep olunmaması bakımından hizmet gereklerine uygun ise de; iptali istenilen Yönetmelik hükmündeki süre kaydının, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler yönünden dikkate alınmayacağı yönünde getirilen istisnanın, eş durumu mazereti yönünden tanınmadığından, eş durumu mazereti ile yapılacak tayin başvurularının yerine getirilmesini engellediği;

Bu durumun ise Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12. maddesinde düzenlenen, sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamasının yapılabileceği yönündeki hükme aykırılık oluşturduğu; bu bağlamda, üst hukuk normlarına ve kamu yararına uygun olmayan dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı,

Dava konusu bireysel işlem yönünden;

12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası yukarıda yer verilen gerekçe ile hukuka uygun görülmediğinden, söz konusu düzenlemeye dayanılarak tesis edilen, davacının eş durumu nedeniyle Bursa iline naklen atanması talebinin reddine ilişkin. tarih ve . sayılı bireysel işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı,

Gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu Yönetmelik maddesi ile hizmetin devamlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ile devam etmekte olan iş ve işlemlerin aksamasının önlenmesinin amaçlandığı; bu nedenle Yönetmelik maddesinde ve bu maddeye dayalı bireysel işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763, K:2020/3406 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 15/09/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
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