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Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Ocak 2022 14:05
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Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Birinci olayda; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken 26/08/2014 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldığı sonucu hayatını kaybettiğinden bahisle uğranılan zararlara karşılık eşi ve çocukları için her bir davacı için ayrı ayrı 50.000,00'er TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL manevi tazminata;

İkinci olayda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken, 16/08/2014 tarihinde görevi esnasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eşi ve kızı için her bir davacı için ayrı ayrı 50.000,00'er TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Danıştay 10. Daire bu kararları onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

ESAS NO: 2016/2591

KARAR NO: 2021/4335

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü / .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACILAR) : 1- . adına velayeten kendi adına asaleten .

2- .

3- .

VEKİLLERİ: Av. .

KAPAT [X]

İSTEMİN_KONUSU:

Davacılar tarafından, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken yakınları .'ın 26/08/2014 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldığı sonucu hayatını kaybettiğinden bahisle uğranılan zararlara karşılık eşi . için 1.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi; çocukları olan diğer davacılar için ayrı ayrı 1.000,00'er TL maddi ve 50.000,00'er TL manevi olmak üzere toplam 4.000,00 TL maddi ve 200.000,00 TL manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihi olan 19/11/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, . İdare Mahkemesince, davacıların maddi tazminat istemlerinin reddi, manevi tazminat istemlerinin kabulü ile her bir davacı için ayrı ayrı 50.000,00'er TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL manevi tazminatın davalı idareye başvurulan 19/11/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacılara ödenmesi yolunda verilen 25/02/2016 tarih ve E:2015/685, K:2016/155 sayılı kararın, davalı idarece manevi tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, hükmedilen manevi tazminat miktarının fahiş ve sebepsiz zenginleşmeye yol açacak miktarda olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın manevi tazminatın kabulüne ilişkin kısmı, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davacıların maddi tazminat istemlerinin reddi, manevi tazminat istemlerinin kabulü yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyize konu olan manevi tazminat istemlerinin kabulüne ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

ESAS NO: 2016/1200

KARAR NO: 2021/4332

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACILAR) : Kendi adına asaleten . adına velayeten .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN_KONUSU:

Davacılar tarafından, yakınları .'nın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken, 16/08/2014 tarihinde görevi esnasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğinden bahisle, eşi. ve kızı. için ayrı ayrı 75.000,00'er TL olmak üzere toplam 150.000,00 TL manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, . İdare Mahkemesince davanın kısmen kabulü ile her bir davacı için ayrı ayrı 50.000,00'er TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın davalı idareye başvurulan 24/02/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacılara ödenmesi, davacıların fazlaya ilişkin manevi tazminat istemlerinin ise reddi yolunda verilen. tarih ve E: ., K: . sayılı kararın, davalı idarece kabule ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacılara yakınlarının vefatı nedeniyle 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlandığı ve tazminat ödemesi yapıldığı, davacılara ödenen tazminatla manevi zararlarının da giderildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenen kabule ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın temyize konu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolundaki. İdare Mahkemesinin. tarih ve E: ., K: . sayılı kararının temyize konu kabule ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

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