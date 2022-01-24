Mardin'de 19 yaşındaki hamile Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz:- "İçimizi üşüten kar değil, aşısız kaybettiğimiz annemiz ve annesiz büyüyecek 'Melek' bebek. Acımız tarifsiz. Anne adaylarımız lütfen aşı olalım"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 14:09
Mardin'de 19 yaşındaki hamile, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Nusaybin'de ikamet eden ve aşı yaptırmadığı belirlenen kadın, hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalandı.
Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bebeği ise sezaryenle alındı.
Kadının kız bebeği olacağını öğrendiğinde "Melek" ismini vermek istediğinin belirtilmesi üzerine bebeğe bu isim verildi.