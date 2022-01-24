Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı
Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesine atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:15
Pakistan basınındaki haberlere göre, yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı.
Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Harvard Üniversitesinden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesinde görev yapıyordu.