YÖK Başkanı Özvar: Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz

Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da "İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 14:22
Yazdır
YÖK Başkanı Özvar: Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz

Başkent Taşkent'te Özbek ve Türk üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı "Özbekistan ve Türkiye arasında Yükseköğretim alanındaki işbirliği beklentileri" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özvar, kardeş ülke Özbekistan ile yükseköğretim alanında var olan ilişkileri daha da geliştirmeye özel önem verdiklerini kaydetti.

Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini aktaran Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 2 bin 500 Özbek öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

İki ülke yükseköğretim sistemlerinin ortaklığından fayda elde edileceğini vurgulayan Özvar, "Bu vesile ile YÖK olarak Türk yükseköğretiminin deneyimini, tecrübesini dost ve kardeş Özbekistan halkıyla paylaşmak üzere Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Eğitimi Bakanlığı ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz. Kurulacak iş birliği ile Türkiye ve Özbekistan yüksek öğretim sistemlerinin güçlü yönleri karşılıklı geliştirilecek ve fırsatlardan birlikte faydalanabilecek. Özbekistan'a yapılan ziyaret kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretim alanında bir ilki gerçekleştirmekteyiz. İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz." dedi.

Özbekistan ile yükseköğretim alanında yapacakları iş birliğinin sadece üniversite kurmaktan ibaret olmadığını, bu toplantı kapsamında iki ülkedeki üniversitelerin rektörlerinin karşılıklı olarak kendi aralarında yükseköğretime dair önemli iş birliklerini ele alacaklarını ve hayata geçireceklerini belirten Özvar, bu toplantılardan somut sonuçları elde edeceklerine inandığını vurguladı.

- "Bu ziyaret, mutlaka önemli sonuçlar doğuracaktır"

Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Bakanı Abdukadir Taşkulov da YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyetin ziyaretini çok önemli bulduklarını kaydederek, "Bu ziyaret, mutlaka önemli sonuçlar doğuracaktır." şeklinde konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yoğun işbirliğinde yükseköğretim olarak pay sahibi olmak için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Taşkulov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki tüm alanlardaki iş birliğinin hızla gelişmekte olduğunu, ancak eğitim alanındaki ilişkilerin biraz aksadığını söyledi.

Taşkulov, iki ülke uzmanlarının Özbek-Türk Üniversitesi kurulması konusunda çalışmalara başladığını ifade ederek, bu konunun en kısa zamanda sonuçlandırılması ve bu alanda büyük adımların atılması gerektiğini belirtti.

Farklı üniversitelerde Türkoloji fakültelerinin bulunduğuna, Taşkent'te TOBB Üniversitesinin faaliyet gösterdiğine ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Taşkulov, ülkede ABD, İngiltere, Güney Kore, İtalya ve diğer ülkelerin kurduğu üniversitelerin yanı sıra sadece Rusya'ya ait 15 üniversite ve şubelerinin bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar da Türkiye ve Özbekistan'ın ortak dil, din, tarih ve gelenek-göreneklere sahip kardeş ülke ve stratejik ortaklar olduğunu anımsatarak, ülkeler arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri doğrultusunda en üst düzeyde gelişmekte olduğunu vurguladı.

Özvar, daha sonra Özbekistan Başbakan Yardımcısı - Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi.

YÖK heyetinin temasları kapsamında ayrıca Özbekistan ve Türkiye arasında "Taşkent'te Türk-Özbek Üniversitesini kurulmasına ilişkin Anlaşma" ve "Özbek-Türk Üniversitesi" hakkındaki düzenleme projesine ilişkin uzmanlar toplantısı düzenlendi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor
Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor
Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
Aziz Sancar, açılışına katılacağı adını taşıyan kampüse ilişkin açıklama yaptı
Aziz Sancar, açılışına katılacağı adını taşıyan kampüse ilişkin açıklama yaptı
TikTok hakkındaki ilk kitap çıktı
TikTok hakkındaki ilk kitap çıktı
Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor
Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor
MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı
MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri