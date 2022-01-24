Şanlıurfa'da yolun açılmasını bekleyen otobüs yolcularına kumanya dağıtıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasını bekleyen 600 yolcuya kumanya dağıtıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:20
Etkili kar yağışı ve tipiden kapanan Siverek-Diyarbakır ve Siverek-Kahta kara yollarında ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kapanan yollar nedeniyle yola çıkamayan otobüs yolcuları Siverek otogarında bekleyişini sürdürdü.
Siverek Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında bekleyen 600 yolcuya kumanya dağıttı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mahmut Bahçıvan, gazetecilere, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğunu ve ekiplerin yolları açmak için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi.