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Şanlıurfa'da yolun açılmasını bekleyen otobüs yolcularına kumanya dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasını bekleyen 600 yolcuya kumanya dağıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:20
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Şanlıurfa'da yolun açılmasını bekleyen otobüs yolcularına kumanya dağıtıldı

Etkili kar yağışı ve tipiden kapanan Siverek-Diyarbakır ve Siverek-Kahta kara yollarında ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kapanan yollar nedeniyle yola çıkamayan otobüs yolcuları Siverek otogarında bekleyişini sürdürdü.

Siverek Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında bekleyen 600 yolcuya kumanya dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mahmut Bahçıvan, gazetecilere, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğunu ve ekiplerin yolları açmak için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi.

İlçeye gelen yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarının olduğunu aktaran Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak geceden bu yana alanda çalışmaları takip ediyor. Terminalde yolcuların olduğu bilgisi üzerine başkanımızın talimatıyla 600 kişilik kumanya hazırlayıp dağıtımını yaptık. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla belirlenen bölgelerde konaklama imkanı sağlıyoruz. Konaklama talep eden vatandaşlarımız için pansiyonlar ayarlandı. Şu ana kadar 850 vatandaşımızın barınma sorunu çözüme kavuşturuldu. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımız için seferber etmiş durumda."

İhtiyaçlarının giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren yolcular, ekiplere teşekkür etti.

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