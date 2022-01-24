İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar nedeniyle mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 14:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacak. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle 15.30'da sona erecek.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız