HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke
Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ocak 2022 14:57
Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız