Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya'da sebze meyve toptancı halini de vurdu. Soğuk hava dolayısı ile hale gelen ürün miktarı yüzde 50 azalırken, ürünlerin fiyatları ise yüzde 50'ye yakın arttı. Şehir dışına ürün taşıyan birçok tır ise yolların karlı olması dolayısı ile hareket edemedi.
Antalya haline gelen ürünlerde yüzde 50 azalma olduğuna dikkate çeken Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda. Bu da ister istemez fiyatları yükseltti." dedi.
Üretim düşmesi ve toplama sürelerinin uzaması ile fiyatların da yükseldiğini belirten Yılmaz, kapalı yollar nedeniyle yaşanan kamyon ve ulaşım sıkıntısının da fiyatları etkilediğini belirtti.
"Şu an ürün yok"
Komisyoncu Nevzat Akçan ise, girdi maliyetlerinin yüzde 200'e varan oranda arttığını ve üstüne bu soğuk havaların geldiğini söyledi.
Soğuk nedeniyle üreticilerin onlarca dönüm serayı ısıtmak zorunda kaldıklarını anlatan Akçan, "10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an gelen ürün yok. Soğuk havadan ötürü fidanlar ürün dökmüyor. Gelen ürün miktarında yüzde 60 düşüş var. Dışarı ulaşım da çok zor. Ankara'ya ürün götüren arkadaşlar haftada hergün götürüyorlardı şimdi haftada bir kez gidiyorlar. Haftada bir toplanan ürün şimdi ayda bir toplanır oldu" dedi.
"10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı"