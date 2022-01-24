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Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davasına devam edildi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:14
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Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davasına devam edildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan bir kısmı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yargıtayın bozma kararına karşı beyanları alınan sanıklardan İzzettin İyigün, Yargıtayın aleyhteki bozma ilamını kabul etmediğini, yerel mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirterek, mahkemeden kararında direnmesini istedi.

Sanıklardan Kamuran Orhon da Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirterek, mahkemenin hakkında verdiği kararda direnmesini istediğini belirtti. Orhon, "28 Şubat döneminde görevim dışında bir şey yapmadım, bir toplantıya katılmadım. Hastalığımdan dolayı ABD'de bulunduğum dönemde istifa eden hükümetin istifasından sorumlu tutulmayı kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da Yargıtay kararına katılmadıklarını bildirdi ve mahkemeden kararında direnmesini istedi.

Beyanların ardından sanık avukatları 28 Şubat döneminde Sincan'da yürütülen tankların köprü güçlendirme çalışması nedeniyle şehre sokulduğuna ilişkin dönemin tabur komutanı Namık Kemal Çalışkan'ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

- Savunma tanığı dinlenildi

Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine tanık olarak beyanda bulunan Çalışkan, 1996-1998 yılları arasında kurmay yarbay rütbesiyle Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı Gösteri ve Tatbikat Tabur komutanı olarak görev yaptığını söyledi.

Tankların önceden planlanmış, belli aralıklarla gerçekleştirilen bir NATO tatbikatı kapsamında Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü savunan Çalışkan, şu beyanda bulundu:

"Akıncı Hava Üssü'nün savunmasını takviye etmek maksadıyla eylül ayında yayınlanan Yıllık Eğitim Uygulama Emri ve ekinde mevcut faaliyet takviminde 1997'nin şubat ayının ilk haftasında icra edilmek üzere kışladan Akıncı Üssü'ne motorlu intikal planlanıyordu.

Hazırlık çalışmaları sırasında planlarda da mevcut olan kullanılabilecek 2 güzergah incendi. Zırhlı Birlikler-Turgut Özal Köprüsü-Mehmetçik Lisesi ve Ayaş yolu güzergahında Ankara Çayı'nın üzerindeki köprüde Karayollarınca yürütülen güçlendirme çalışması olduğu için bu güzergah kullanılabilir değildi.

İkinci güzergah olan Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıcı güzergahının kullanılması zorunluluk olarak ortaya çıktı. Meskun mahalden geçme zorunluluğu olduğu için bu intikalin Etimesgut Emniyet Müdürlüğü ve jandarma birimleri ile Tümen Merkez Komutanlığı tarafından koordine edildiğini biliyorum."

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Mart'a bıraktı.

- Davanın geçmişi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucu sanıklar eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen "müebbet hapis" cezası onandı.

Daire, aynı cezaya çarptırılan sanıklar Gürüz, Öznal, Alpkaya ve Şenel'in ise "yardım eden sıfatıyla" cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle "düşme kararı" verilen sanıklar Yöney, Sarıışık, İyigün, Orhon, Karabay, Atılan, Yılmaz, Turan, Özsır, Yükselen, Zeytinci ve Yazıcı'nın diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.

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