Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara okur-yazarlık, ilkokul, ortaokul, lise öğretiminin yanı sıra mesleki eğitimin de verildiği merkezlerde, bulunduğu yöreye uygun, maddi getirisi yüksek, istihdam imkanı geniş eğitim programları uygulanıyor
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlık arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında MEM, ilk kez 2020'de Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde açıldı.
MEM'lerin sayısı, 28 Aralık 2021'de Foça Ceza İnfaz Kurumu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapılan törenin ardından ülke genelinde 20'ye ulaştı.
Ankara, Adana, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş, İstanbul (Silivri ve Maltepe), Niğde, Balıkesir, Kırşehir, Elazığ, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, İzmir (Foça ve Aliağa), Afyonkarahisar, Isparta, Kilis ve Bursa'da bulunan MEM'lerde hükümlü ve tutuklulara okur-yazarlık, ilkokul, ortaokul, lise öğretiminin yanı sıra mesleki eğitim veriliyor.