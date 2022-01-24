Kızakla kayarken ağaca çarptı! O anlar kamerada
Bursa'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:39
Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı kızakla kayan genç, yolun bitiminde ağaca çarptı, ardından da yamaçtan yuvarlandı.
Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Ahirette görüşürüz kardeşim" dedi. Yanında bulunan kişiler ise güldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız