Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 16:34
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
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Kıymetli Sürücüler,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️
Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT