'Minik Asiye' bu hafta taburcu edilecek
Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in çarşamba ya da perşembe günü taburcu edileceği belirtildi.
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.
Moralinin iyi olduğu, kendi başına yemek yiyebildiği öğrenilen Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş refakat ederek destek oluyor.
Prof. Dr. Ömer Özkan, yaptığı açıklamada, Asiye'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, neşesinin yerinde olduğunu söyledi.
Yapılan operasyonların ve nakledilen dokuların iyi olduğunu vurgulayan Özkan, "Asiye'yi bu hafta içinde çarşamba ya da perşembe günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Evde bir süre istirahat ettikten sonra başka operasyonlarımız da olacak." dedi.