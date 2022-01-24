Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar hızlandı. Bireyler fiziki altınlarını bankaya gitmeden altın hesabına çevirebilecek. Kuyumcular aracılığıyla yapılacak bu işlemler için anlaşılan kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 24 Ocak 2022 16:59
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı altının sisteme dahil edilmesi için 150 kuyumcu ile yapılan işbirliği sayısının 1500'e çıkacağını söyledi.
"Müşterinin hurda altını kuyumcuda sisteme işlenecek"
Bu kapsamda vatandaşlar, fiziki altınlarını altın hesabına aktarmak için bankaya gitmek durumunda kalmayacak. Kuyumcular aracılığıyla bu işlemi yapabilecek.