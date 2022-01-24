Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve

tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı.

'Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin'

Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.

İstanbul'da AVM'ler erken kapatılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin akşam 19.30'da kapatılacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alışveriş merkezleri (AVM) bu akşam itibarıyla 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.