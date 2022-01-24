Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 17:45
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve
tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı.
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