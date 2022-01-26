Yatağında ölü bulunan Gamze'nin boynu kırılmış
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 15:50
Önceki gün Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Boynunun kırıldığı ortaya çıktı
Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze'nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze'nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.
Anne ve babası gözaltına alındı