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Hemşireyi darp eden 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darp edilmesine ilişkin olayda yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında 4 şüpheli hakkında farklı suçlardan değişen oranlarda 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 17:20
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Hemşireyi darp eden 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darp edilmesine ilişkin olayda yürütülen soruşturma tamamlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Gülhan D.'nin Başsakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı belirtilerek "16 Ocak günü kan alma merkezinde görev yaptığı ve hasta Gülcan A.'nın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın kan alma işlemine geçtiği" ifadeleri kullanıldı.

"Aman siz kaldırmayın sakın"

İddianamede hasta Gülcan A.'nın müşteki hemşireye "Ben kalkabilir miyim?" dediği aktarılarak hemşirenin "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta Gülcan A.'nın "Aman siz kaldırmayın sakın" dediği ifade edildi.

Müşteki hemşirenin işlerini bitirmesi halinde yardımcı olacağını söylediği de iddianamede ifade edilerek, hasta Gülcan A.'nın hemşireyi beklemeden koridora çıktığı ve baygınlık geçirdiği, olaya müdahale eden doktor ve hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına getirdikleri belirtildi.

"Bana ismini ver seni işinden edeceğim"

O sırada hasta yakınlarından Aycan Koçyiğit'in müştekiye hitaben "Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" dediği, şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in ise "Sen terbiyesizsin kes sesini git" dediği iddianamede açıklandı.

Müşteki hemşirenin hasta yakınlarına karşılık vermediği, Nurcan Koçyiğit'in elindeki poşetleri hızlıca yere atıp müştekiye yaklaşarak "Ne oldu, ne yapacaksın?" dediği ve tahrik etmeye çalıştığı da iddianamede ifade edildi.

"Saçını çekip sağa sola savurdu başörtüsünü açtı"

Nurcan Koçyiğit'in hemşirenin başından tuttuğu da iddianamede ifade edilerek, "Saçını çekip sağa sola savurduğu ve başörtüsünü açtığı, müştekinin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli Rıdvan'ın gelerek dizini müştekinin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamle ile yere düştüğü" ifadeleri kullanıldı.

"Yapmayın kadın hamile telkinlerine rağmen tekme attılar"

Sonrasında bütün şüphelilerin hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları da iddianamede açıklanarak ellerindeki eşyaları müştekiye fırlattıkları ve şüpheli Nurcan'ın hemşirenin karnına tekme attığı, çevredekilerin "Yapmayın kadın hamile" telkinlerine rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği anlatıldı.

"Doymadın mı hadi gel biraz daha dövelim"

Çevredekilerin olayı ayırdıkları belirtilen iddianamede şüpheli Nurcan'ın kapıdan çıkarken "Doymadın mı hadi gel biraz daha dövelim" dediği belirtildi. Hemşire Gülhan D.'nin kendisini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu açıklanan iddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre müşteki hemşirenin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği de iddianamede açıklandı.

Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianame kapsamında tutuklu şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından, şüpheliler Nurcan Koçyiğit, Rıdvan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit'in ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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