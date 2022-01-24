Elazığ'da hak sahibi depremzedeler konut ve iş yerlerine kavuştu
Elazığ'da iki yıl önce meydana gelen depremde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar yapımı tamamlanan ve kura ile belirlenen yeni ev iş yerlerine peyderpey kavuşuyor.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan, yapımı tamamlanan 17 bin 95 konut hak sahiplerine çekilen kura ile teslim edildi.
Çevresinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan yeni ev ile iş yerlerine kavuşan depremzedeler güvenle yaşamlarını sürdürüyor.
- "Onların mutluluğuna şahit olmaktan memnunuz"
Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremin yıl dönümünde modern evlerine ve iş yerlerine kavuşan depremzedeleri ziyaret etti.
Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünü yaşadıklarını ifade etti.
Depremden sonra yürütülen çalışmalarla Elazığ'da yaşanan yıkımın büyük oranda telafi edildiğini aktaran Toraman, depremin yıl dönümü dolayısıyla evlerine yeni kavuşan aileleri ziyaret ederek, sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.