Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Malatya, Erzincan, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de yoğun kar yağışı sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, can, mal ve ulaşım güvenliğine olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli
Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 25 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.
Erzincan'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı
Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak'a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak'a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.
Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız