11 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

Erzincan'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak'a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak'a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 4 gün idari izin verildi

Tunceli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 4 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

"Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekleri kaydedildi.

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin iki gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, idari izinlerinin 2 gün uzatıldığı bildirildi.

Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren aşırı soğuk ve buzlanma görüleceği, takip eden saatlerde ise kar yağışının başlayacağı yönünde meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlı özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, (özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları), özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı, kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir."

Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Samsun'da engelli, gazi ve hamile kamu çalışanlarına iki gün idari izin

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, gazi ve hamile personele iki gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personelin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı belirtildi.