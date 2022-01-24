Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, can, mal ve ulaşım güvenliğine olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.