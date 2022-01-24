Kar nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin imdadına ekipler yetişti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin talebi jandarma ekiplerince karşılandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 18:10
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekdemir köyü Kirazlı mevkisinde yaşayan M.G, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, kar yağışı dolayısıyla 5 aylık bebeğine mama alamadığını belirterek yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne M.G'nin adresine ulaşarak, istediği bebek mamasını teslim etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız