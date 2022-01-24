Trakya'dan sonra Anadolu'dan da İstanbul'a ulaşım durduruldu
Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım da tüm araçlar için durduruldu- Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması istendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 18:33
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.
KGM'den yapılan yazılı açıklamalarda, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumu paylaşıldı.
Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur.