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Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 20:25
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KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Anadolu'dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

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