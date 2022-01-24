Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması: Ahlaksız ifadelerin ifade hürriyetiyle alakası yok

İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Trakya'dan sonra Anadolu'dan da İstanbul'a ulaşım durduruldu
Trakya'dan sonra Anadolu'dan da İstanbul'a ulaşım durduruldu
Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu
Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması: Ahlaksız ifadelerin ifade hürriyetiyle alakası yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı Makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir ve ifade hürriyetiyle alakası yoktur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 18:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Sözcü Ömer Çelik, toplantıda Metaverse çerçevesinde yaşanan gelişmeler ve dijitalin siyasetine ilişkin sunum yapıldığını belirtti.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Makamına yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin açıklama yapan Ömer Çelik, muhalefeti eleştirerek "Orada susarsanız, oradaki hakarete zımni bir onay verirseniz, yapmaya çalıştığınız şeyin hakaret ve nefret siyasetinin önüne açmak şeklinde olduğu görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu bakanlık Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararnameyle zaten kurulmuştur"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, projelerinden birisinin İklim Değişikliği Bakanlığı kurmak olduğunu söylediğini hatırlatan Ömer Çelik, "Bu bizi artık şaşırtmıyor. En azından bir partinin genel başkanının daha kaliteli bilgilerle kamuoyunun çıkması gerekir. Mesela bazen siyasette dil sürçmesi ile unutkanlık olabiliyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda İklim Değişikliği Bakanlığından bahsetmesi çok şaşırtıcı olmuştur. Çünkü Türkiye'de bu bakanlık Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararnameyle zaten kurulmuştur" dedi.

Ukrayna-Rusya krizi

Ukrayna merkezli kriz ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir diplomasi yürüttüğünün altını çizen Ömer Çelik, "Bir tek Türkiye, krizin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılanabilen mesajları ortaya koyabiliyor. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor, dünyanın önemli ülkeleri bu krizin sadece bir tarafına hitap edebilen bir yaklaşım ortaya koyuyorlar" dedi.

Çelik, "Burada önemli olan, Türkiye'nin ortaya koyduğu barışçıl rolün aslında her krizin tarafları için ne kadar kıymetli olduğudur" açıklamasında bulundu.

PKK-PYD'nin Rum Kesimi'nde ofis açması

PKK-PYD terör örgütünün Rum Kesimi'nde ofis açmasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Rum Kesimi'nin PKK-PYD terör örgütünün bir ofisini açması, AB topraklarının terör örgütleri için güvenli bir yuva haline getirilmesinin sembolik bir halini oluşturmaktadır. Bu derece cüretkar bir biçimde teröre destek verilmesi hiçbir şekilde mantıklı mazerete sokulamayacak meseledir. Burada hem Türkiye hem KKTC kendi yolunda yürüyor. Ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde tavizin verilmesi söz konusu olmayacaktır. KKTC'de seçimler gerçekleşti. KKTC demokrasisinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bunun hiçbir şekilde fikir ve ifade hürriyetiyle alakası yoktur"

Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Makamına yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Ömer Çelik, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı Makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir ve ifade hürriyetiyle alakası yoktur. Eğer birisi buna fikir hürriyeti veya ifade hürriyeti diyorsa milletin evi olan, seçilmiş Cumhurbaşkanının millete hizmet mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine birisinin edepsizce 'ahır' demesini meşru gören birisi varsa ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamamıştır. Bu millete hakarettir, milli iradeye hakarettir. Milletin verdiği oylarla seçtiği Cumhurbaşkanlığı Makamına, devlet başkanlığına, devletin başına hakarettir. Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük asla kabul edilemeyecek bu ahlaksız yaklaşım aynı zamanda milletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı Makamına dönük olarak ortaya koyulan yaklaşım. Muhalefet demokrasi için zorunludur, keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa bu demokrasimizin standardını yükseltir. Ama hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, hakaret edene tavır alındığı zaman 'muhalifler susturuluyor' gibi bir yaklaşım ortaya koymak ifade hürriyetini istismar etmekten, onu temel unsurlarından boşandırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Söylenen bu sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım, aynı sözler sizin siyasi liderlerinize söylense, sizin benimsediğiniz partilerin genel merkezlerine söylense, çalıştığınız kuruma söylense bunu makul kabul eder misiniz? Bu asla kabul edilemeyecek, kabul edenin gerçekten ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamadığını gösteren bir davranıştır. AK Parti bu konularda hukuki ve siyasi olarak mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu şekilde nefret suçlarının bu kadar kolay işlenebilmesi aslında nefret siyasetinin himayesi yüzünden oluyor. Birileri nefret siyaseti vasıtasıyla bunları himaye etmeseler, bu olaylar gerçekleştiğinde kınamak yerine siyasi şemsiye oluşturmasalar nefret söylemi gerilemiş olacak" açıklamasında bulundu.

"Orada susarsanız, yapmaya çalıştığınız şey hakaret ve nefret siyasetinin önüne açmaktır"

CHP'nin, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasalardan çıkartılmasına dair bir düzenleme taslağı oluşturduğunun sorulması üzerine Ömer Çelik, "Bunu söyleyen CHP, eğer dikkatli bir şekilde bu nefret söylemine karşı bir davranış geliştirebilseydi o zaman ben bun konuyu tartışırdım. Ortada bir durum var, Cumhurbaşkanlığı Makamına hakareti sistematik bir hale getirmek, seçilmiş cumhurbaşkanının meşruiyetine sürekli olarak gölge düşürmeye çalışmak, Avrupa'daki bir takım faşistlerin, Türk ve İslam düşmanlarının söylemini kullanarak, onları tercüme ederek Türkiye'nin Cumhurbaşkanına saldırmak sistematik bir durum haline geldiği için yapmaya çalıştıkları şeyin bir ifade hürriyetini genişletmek kılıfını verseler de hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak olduğunu görüyoruz. O televizyon programında da net bir şekilde görüldü, o şahıs, Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesine karşı bunu kullanırken oradaki CHP milletvekilleri susuyor, sessiz kalıyorlar. Bir tanesi dese ki, 'bu şekilde bir üslubu doğru bulmuyoruz' dersiniz ki burada samimi bir yaklaşım var. Orada susarsanız, oradaki hakarete zımni bir onay verirseniz, yapmaya çalıştığınız şeyin hakaret ve nefret siyasetinin önüne açmak şeklinde olduğu görülecektir" dedi.

Cumhurbaşkanına hakarete cezai müeyyide düzenlenmesinin Türkiye'de 1926 yılından beri olduğunu söyleyen Çelik, "Sanki sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın görev yaptığı dönemde ortaya çıkmış gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar, bu baştan aşağı yalan bir davranış. Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkartmayan, yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiğini gördük" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti krizdeki tansiyonun düşürülmesi bakımından son derece önemlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizi özelinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız kapsamlı, kendi yol haritası belli bir strateji izliyor. Cumhurbaşkanımız şuanda bölgedeki gelişmeleri bilen, bunların içinde defalarca bulunmuş, masanın etrafında defalarca bulunmuş en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın bu deneyimi ve her iki tarafın da ortak bir noktada buluşulması yönündeki iradesi herkes tarafından saygıyla karşılanıyor. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı krizin sadece bir tarafına hitap edebiliyor. Cumhurbaşkanımız, krizin iki tarafına da hitap edebilen ve bundan da olumlu karşılık gören müstesna bir konumda. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti krizdeki tansiyonun düşürülmesi bakımından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile görüşeceğini ifade etti, bu telefonla mı olur, yüz yüze mi olur, Türkiye'de mi olur, Rusya'da mı olur Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in taktirleri ile gerçekleşecektir. Telefonla görüşme, yüz yüze görüşme, Türkiye ya da Rusya'da buluşma Sayın Putin ile Cumhurbaşkanımız arasında kolaylıkla gerçekleşiyor. Muhtemelen Ukrayna ziyaretinden sonra karar verilecektir" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke
Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine 450 milyon lira ek kaynak ayrıldığını açıkladı
Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine 450 milyon lira ek kaynak ayrıldığını açıkladı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MYK üyelerini tanıttı
CHP, yurt dışı temsilciliklere yapılan atamaların araştırılmasını istedi
CHP, yurt dışı temsilciliklere yapılan atamaların araştırılmasını istedi

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri