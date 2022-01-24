Görüntüler tepki çekmişti! Anne ve arkadaşları gözaltına alındı
Konya'da Sema E. isimli kadının, çocuklarının gözü önünde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı anlar, büyük infiale neden oldu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler, anne ve 3 arkadaşını gözaltına aldı. 1 şahsın yakalanması için ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Konya'da Sema E.'nin, 4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken 2 çocuk devlet koruması alındı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.
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