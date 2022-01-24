İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.