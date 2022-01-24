İki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara verildi
Bingöl ve Kocaeli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 21:30
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 25 Ocak'ta tatil edildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de yarın idari izinli sayılacak.
Kocaeli'de "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 gün ara verildi
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirildi.