İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sekiz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Sekiz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesiyle ilgili, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 21:54
Yazdır
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.

"PLANLAMASINI YAPTIK"

İran taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez" 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık. Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hal çaresini buluruz" dedi.

"BİR BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran'a herhangi bir borcumuzun söz konusu olmadığını ifade eden Dönmez, "Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran'da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcınına sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var. Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti. Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelimesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması
Bakan Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar günü yükselişle kapattı
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri