Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesiyle ilgili, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.
"PLANLAMASINI YAPTIK"
İran taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez" 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık. Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hal çaresini buluruz" dedi.
"BİR BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"