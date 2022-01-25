Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 03:28
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız