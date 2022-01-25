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Otogarda bekleyen yolcular KYK yurtlarına yerleştiriliyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine çevre illerden gelen ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştiriliyor. Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devreye girmesiyle terminalde kalan vatandaşlar Burulaş'a ait otobüslerle yurtlara götürüldü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ocak 2022 03:30
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Otogarda bekleyen yolcular KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yayınladığı duyuruda, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile; hava şartları nedeniyle İstanbula otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbula devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz." dedi.

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