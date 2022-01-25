6 ilden İstanbul'a gidişler durduruldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yurt genelinde hayatı zorlaştırdı. Kar yağışından en çok etkilenen illerden biri olan İstanbul'da ulaşım durdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı.
74 BİN 936 PERSONEL VE 25 BİN 187 ARAÇLA KARLA MÜCADELE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.