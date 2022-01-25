Anne bebek ölümlerine 'dur' diyecek Türk
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından parasal olarak desteklenen projelerde anne karnında MR çekimini mükemmelleştirecek teknikler üzerinde çalışmalar yapan Dr. Türk doğru doğum zamanını belirlemeyi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyor.
Türk bilim kadını Dr. Esra Abacı Türk, erken doğuma bağlı bebek ölümlerinin önüne geçecek önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Bilimsel çalışmalarını Harvard Üniversitesine bağlı Boston Çocuk Hastanesi Yenidoğan Laboratuvarında yürüten Dr. Türk, bebeğin anne karnındaki gelişimini ve anne karnında ortaya çıkan hastalıkları MR'la takip ederek doğru doğum zamanını belirlemeyi ve yeni tedavi metotlarının geliştirilmesini hedefliyor.
PLASENTADAKİ HAYATIN SIRRINI ÇÖZECEK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra TÜBİTAK bursuyla yüksek lisans yapan, ardından Bilkent Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Dr. Türk, çalışmalarını 2014 yılından bu yana ABD'de sürdürüyor. İlk Massachusetts Institute of Technology, (MIT) de başlattığı araştırmalarını Harvard Tıp Fakültesine taşıyan Dr. Türk, bugüne kadar üzerinde durulmayan "plasenta içindeki hayatın sırrını" çözmeye çalışıyor. Anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı olan plasentayı anlamadan, gebelik takibi yapılamayacağını söyleyen Dr. Türk "Günümüzde anne karnındaki bebeğin gelişimini ve organ anormalliklerini belirlemek için en çok kullanılan araç ultrason görüntülemesi. Ancak bebek ölüm oranlarına, anne karnında yetersiz beslenmesine, gelişme geriliğine ve erken doğum sonuçlarına baktığımızda, bunları belirlemede ultrasonun yetersiz kaldığını görüyoruz. Benim doktora ve master çalışmalarım MR görüntüleme üzerineydi. Boston Çocuk Hastanesindeki doktorlarla görüşmelerimiz sırasında plasentanın bebek gelişiminde büyük bir etken teşkil ettiğini öğrendik. Plasentayı anlamadan bebek gelişimini anlamak çok mümkün olmayacağını düşünerek, MR'ı da içeren bebek gelişimini anlayabileceğimiz plasenta odaklı bir proje oluşturduk" dedi.
MR'LA ERKEN TEŞHİS