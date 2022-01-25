Aşı ile önlenebilen tek kanser türü: Rahim ağzı kanseri

Toplumda yeterince farkındalık olmadığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, sorularımızı yanıtladı.

1 Rahim ağzı kanseri nasıl oluşuyor?

En büyük nedeni virüsler. Human Papilloma Virus (HPV) 200'den fazla virüsü barındırıyor ve bunların bazı tipleri rahim ağzında kanser oluşturuyor. Cinsel ilişki ile bulaşıp 10-15 yılda kansere dönüşüyor.

2 Vücudumuz HPV ile nasıl savaşıyor?

HPV ilk cinsel ilişki sonrasında yüzde 30-50 düzeyinde bulaşabiliyor.

Bulaşmadan sonraki 2 yılda bağışıklık sistemimiz bu virüsü yüzde 90 oranında temizliyor. Yüzde 10'luk kısmı vücutta kalabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, kanser öncesi lezyonlar oluşuyor. Kanserleşme süresi uzun sürdüğü için aşı yapılması önem taşıyor.

3 Kimler HPV aşısı yaptırmalıdır?

HPV aşıları 9 yaşından itibaren yapılabiliyor, ancak önerilen yaş 11-12'dir. Erken bir yaşta başlanmasının nedeni, cinsel hayatın başlamamasıdır. HPV yalnızca kız çocuklara değil, erkek çocuklara da yapılması gereken bir aşı. Böylece kendilerini HPV enfeksiyonları sonucu gelişebilecek başta rahim ağzı kanseri olmak üzere vajen, vulva, gırtlak, penis ve anüs gibi kanserlerden hayat boyu koruyabiliyorlar. Aşı 26 yaşına kadar herkese öneriliyor. 27-45 yaş arası yetişkinlerde aşı yaptırabilir. Ancak aşı öncesinde doktorlarıyla enfeksiyon riskleri hakkında konuşmaları gerekiyor.