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TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in "yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını" söyledi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 25 Ocak 2022 09:00
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TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz

Dünya Gazetesi'nden Maruf Buzcugil'e konuşan TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, kamuoyunda en çok sorulan "açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki neden kaynaklanıyor" sorunu "biz yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz" diye açıkladı. TÜİK'in yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum değil. Eurostat çerçevesi dahilinde, onlara açık olacak şekilde enflasyon hesapladığını vurgulayan Dinçer, "Yaşam Maliyeti Endeksi" adıyla özel kapsamlı yeni bir endeks üzerinde çalıştıklarını açıkladı:

'Tamamen şeffaf'

Bizim birinci önceliğimiz kurumun itibarını en üst düzeye çıkarmak. 4 bin personelin bulunduğu bir kurumda, 81 il ve 225 ilçede faaliyet gösteren, çoğu zaman haksız ithamda bulunulan kurumun itibarını en üst düzeye çıkarmakla yükümlüyüz. Tamamen bilimsel yöntemler, Eurostat'ın standartları doğrultusunda ülkemize hizmet etmek ve bu hizmetimizi verirken de en doğru, güvenilir bilgiyi üretmek amacımız. Dünya Bankası, Eurostat gibi bu uluslararası kuruluşlara, tabiri caizse göbekten bağlıyız. Kurumlardan ayrı hareket etme şansımız yok. Tamamen şeffaf olarak bütün verilerimiz, yöntemlerimiz standartlara bağlanmış, bunlarla ilgili çalışmaları ilişki içinde yürütüyoruz.

'Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir'

Halk enflasyonu, bütün dünyada tartışılıyor. Hissedilen enflasyon, bütün dünyada farklı bir kavramdır. İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor. Enflasyonda iki tane ölçü var. Ya enflasyona odaklanırsınız ya da eşya maliyetine odaklanırsınız. Biz enflasyonu ölçüyoruz. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz tamamen Eurostat kurallarına bağlıyız.

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