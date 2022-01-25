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Beklenen kar İstanbul'u esir aldı

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi, 3 bin 180 kişi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi- İstanbul Valiliği saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyururken, iptal edilen bazı tramvay seferleri sabah saatlerinde yeniden başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 09:13
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Beklenen kar İstanbul'u esir aldı

İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.

- Bakanlar bölgeye geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a geldi.

Bakan Soylu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından Mahmutbey Gişeler civarında araçlarında mahsur kalan vatandaşları ziyaret etti.

Soylu, yürüyerek birkaç saatini geçirdiği bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini duyurdu.

- Valilik 5 binden fazla kişinin mahsur kaldığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 05.30 itibarıyla kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Yolda kalan vatandaşların gidebilmeleri için güzergahlardaki 71 caminin gece boyunca açık tutulduğunu duyuran Yerlikaya ayrıca, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğinin bilgisini verdi. Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç girişi çıkış kısıtlamasının sürdüğünü bildirdi.

Anadolu ve Trakya yönünden şehre girişlerde araç kısıtlamasının sürdüğüne değinen Vali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin Esenler, Harem ve cep otogarlarından çıkış saatinin 13.00'e kadar uzatıldığını ifade etti.

- Kar kalınlığı 85 santime kadar yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmaları İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) izledi. Yağan karı "afet yağışı" olarak nitelendiren İmamoğlu, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi ilçelerde bazı bölgelerde kar kalınlığının 80-85 santime kadar yükseldiğine, kent merkezinde en az yağışın olduğu yerde kar kalınlığının 35 santim civarında olduğuna dikkati çekti.

- İstanbul Havalimanında kar iptalleri

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumunun saat 13.00'e kadar uzatıldığı, aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcuların tahliye işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

- Vatandaşlar sabah İETT otobüsü bulamadı

İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların çıkışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından işlerine gitmek üzere yola çıkan ve toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar ise İETT otobüsü bulmakta zorlandı. Birçok kişi, yoğun kar altında uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.

Gece iptal edilen T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler yeniden başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

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