11 yaşındaki öğrenci uluslararası matematik yarışmasında şampiyon oldu
Osmaniye'de, matematik öğretmeni çiftin 11 yaşındaki oğulları Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu.
Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, 5. ve 6. sınıf kategorisinde 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 1'incilik elde etti.
Ali Erdem Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarının, planlı çalışmayla geldiğini söyledi.
Öğretmenlerinin daha önce çıkan sorulardan örnekler verdiğini ve yarışmaya, bu soruları çözerek hazırlandığını dile getiren Akkuş, "Sınav esnasında herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Her yerde kendimi görmeye başladım. Çok garip bir his oldu benim için." dedi.
Yaşıtlarına planlı çalışma konusunda tavsiyelerde bulunan Akkuş, "Benim yaşımdaki arkadaşlarıma düzenli ve planlı çalışmalarını, planlarını haftalık değiştirmelerini ve ailelerinden destek almalarını öneriyorum. Ben de ailemden çok destek aldım. Annem ve babam matematik öğretmeni olduğu için matematiğe ayrı bir ilgim var. Yapamadığım soruları aileme sordum ve bana yardımcı oldular ve ben daha iyi çalışmaya devam ettim." ifadelerini kullandı.