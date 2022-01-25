Uçuş yasağı devam edecek mi? THY'den açıklama
Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. THY Genel Müdürü Ekşi 13.00'te sona ermesi beklenen yasağa ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Ocak 2022 09:46
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.
Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız