Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 09:47
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 7 derece ölçülmesi bekleniyor.
Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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