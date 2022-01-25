Gaziantep'te sokak hayvanları için 5 ton mama ve yem bırakıldı
Gaziantep'te kar ve soğuk havanın olumsuz etkilediği sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:22
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Dernek üyeleri, kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin belirlenen noktalarına 5 ton civarında mama ve yem bıraktı.
Dernek üyeleri ayrıca sokak hayvanları için yerlere battaniye serdi, rahatsızlığı bulunan hayvanları dernek merkezine götürdü.
CAHİDE Onursal Başkanı Cengiz Bayram, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.
Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların unutulmaması, onlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti: