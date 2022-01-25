Tekirdağ'daki tren kazası davasının 9. duruşması başladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu celsesi başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:26
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda devam edilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.
Başka bir ile tayini çıkan Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, Kurt'un avukatı duruşmada yer aldı.
Duruşma öncesi salona girenlerin HES kodu kontrolü yapılarak, salonda sosyal mesafeye uygun şekilde yer almaları sağlandı.
Duruşma, yoklama yapılmasının ardından bilgi ve belgelerin okunmasıyla devam ediyor.