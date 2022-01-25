Güven endeksi hizmet ve perakende sektörlerinde yükseldi, inşaat sektöründe düştü
Güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:41
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 5 düştü.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aralıkta 118,8 iken ocakta 120,2'ye çıktı.
Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 5,4 yükseldi, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 azaldı.