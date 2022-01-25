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TRT Haber ekibi 11 saatlik beyaz esareti yaşadı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar geceyi araçlarında geçirdi. 11 saat boyunca aynı noktada bekleyen TRT Haber ekibi de beyaz esareti yaşadı

Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:58
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TRT Haber ekibi 11 saatlik beyaz esareti yaşadı

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

Haramidere-Beylikdüzü arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi. Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

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Yolda kalanlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların saatlerdir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

TRT Haber ekibi de mahsur kaldı

Trafikte mahsur kalan kişilerden biri de TRT Haber muhabiri Ferit Demirbaş oldu. 11 saat boyunca aynı noktada bekleyen Demirbaş, cep telefonuyla yaptığı röportajlar ve çektiği anonslarla kendi deyimiyle "Beyaz esareti" yaşadı.

Bahçeşehir'de mahsur kalan TRT Haber ekibi zaman zaman araçlarını ilerletebilmek için vatandaşlardan yardım isterken, zaman zaman da ekip diğer vatandaşlara yardım etmek durumunda kaldı.

Mahsur kanlanlar yurtlarda ve camilerde misafir edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

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