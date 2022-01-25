Bakan Özer açıkladı: 6 bin 361 yeni kütüphane yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için Ekim 2021'de başlattığı ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birleştirilerek Ocak 2022'de tüm illerde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece tüm illerdeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulmasıyla başlatılmış ve tüm illerde sıfır atıkla en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti.