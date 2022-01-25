Gram altın yükselişte...800 TL'nin üzerine çıktı
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 801,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira ve Cumhuriyet altını da 5.410 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.